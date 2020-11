Quarantena per alunni, docenti e tutto il personale scolastico per la scuola dell'inanzia del plesso "Giovanni Paolo II" di Terracina, dell'Istituto comprensivo Don Milani. La nota è stata diramata dall'istituto dopo la notifica di quarantena arrivata dalla Asl di Latina, che parte oggi e durerà fino al 17 novembre. La decisione è stata presa dopo essere risultata positiva al tampone una maestra. Domani gli studenti di Terracina non vanno a scuola, perché si festeggia il patrono della città, San Cesareo. Di fatto, dunque da martedì e fino a mercoledì 17 novembre la scuola dell'infanzia sospende le attività didattiche. Regolare invece la frequenza per la scuola primaria.