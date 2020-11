Paura questa mattina in via Madonna delle Grazie, a Fondi, per l'improvviso divampare di fiamme da un'automobile parcheggiata lungo la strada.

Le fiamme hanno presto avvolto tutto il veicolo, distruggendolo completamente. Durante l'incendio, si sono udite anche delle esplosioni probabilmente legate alla combustione degli pneumatici.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, che hanno provveduto allo spegnimento ma l'auto era ormai distrutta. Probabilmente accidentali le cause dell'incendio.