Le fiamme hanno danneggiato parte della copertura in plastica, senza però riuscire ad intaccare la struttura o ad estendersi anche a tutto il resto dei teloni che compongono il gazebo. Si cercheranno immagini utili nei filmati di alcune telecamere presenti in zona.

Sebbene non siano stati trovati evidenti segni o tracce di innesco, è molto probabile che il piccolo rogo, domato in pochi secondi, sia stato generato da un gesto volontario.

Sul posto, dopo che qualcuno ha lanciato l'allarme al 115, sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di viale Europa, e i carabinieri del Reparto territoriale di via Tiberio.

Fiamme nella notte presso il gazebo che si trova all'esterno del noto panificio Mandrelli, lungo via Aldo Moro ad Aprilia.

