Brutta avventura per un giovane ventisettenne precipitato con il suo parapendio mentre sorvolava la zona di Monte Moneta, quindi all' altezza della Piana di S. Agostino. L' incidente si è verificato attorno alle 10. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri di Formia e di Terracina, i vigili del Fuoco ed i sanitari del 118. E' intervenuta anche una eliambulanza.

Fortunatamente il parapendista non ha riportato danni dalla caduta, solo escoriazioni. Dopo la segnalazione dell'incidente i soccorsi sono giunti in modo celere sul luogo della caduta, riuscendo a trarre in salvo il giovane parapendista. Le sue condizioni, appunto, non destano preoccupazione.