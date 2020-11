«Mi hanno rubato la macchina se qualcuno dovesse vedere o avesse telecamere su via Milano- Torino, avvisatemi grazie». E' questo l'appello lanciato sul suo profilo facebook da un avvocato di Latina vittima di un furto avvenuto domenica mattina, una manciata di minuti prima delle 7 quando un uomo in pochissimo tempo ha portato via la Bmw che era parcheggiata sulla strada. La scena è stata ripresa da una telecamera ma il ladro è molto lontano, dal filmato si vede la grandissima precisione e sicurezza nel portare a termine il furto. Da quando arriva e apre il cofano per disattivare allarme e disinnescare il satellitare, a quando apre lo sportello e mette in moto la vettura per poi andarsene con grande disinvoltura e senza dare troppo nell'occhio. Il tempo impiegato è quasi da record: tutto questo in settanta secondi scarsi.

L'avvocato ha presentato una denuncia ai carabinieri e chiede aiuto adesso anche a chi magari da qualche telecamera che si trova nella stessa zona, possa aver ripreso qualcosa. Sarebbero ulteriori indizi importanti. Il furto è stato commesso alle 6,43 di domenica, un orario anche abbastanza insolito. L'avvocato dopo che ha fatto la scoperta ha chiamato i carabinieri.

La firma sul furto è quella di uno specialista che non ha lasciato nulla al caso. Qualche giorno prima un furto analogo era stato messo a segno nel quartiere Q5 in quel caso era stato portato via un Range Rover Evoque