Lo hanno sorpreso con 30 grammi di cocaina e 30 di hashish e arrestato con l'accusa di spaccio di droga. Si tratta dell'ultima operazione anti droga messa a segno dai carabinieri di Aprilia. I militari del nucleo operativo e radiomobile, nel corso di specifico servizio finalizzato a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" un 32enne del luogo poiché, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di gr. 30 di cocaina e di gr. 30 di hashish nonché di un bilancino e materiale per il confezionamento.

L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di rito direttissimo che si terrà nella mattinata di domani 11 novembre.