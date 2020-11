E' stata fermata e nel corso delle perquisizioni le hanno trovato oltre 6 etti di droga. Per questo i carabinieri hanno tratto in arresto una 38enne di Minturno.

La donna, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, veniva trovata in possesso di sostanza stupefacente opportunamente occultata, e nello specifico una busta termosaldata contenente grammi 157 (centocinquantasette) di "cocaina" e grammi 475 (quattrocentosettentacinque) di "hashish" suddivisi in 5 panetti. Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro mentre l'arrestata, dopo la convalida dell'arresto è stata posta regime di arresti domiciliari. Ora è in attesa del processo.