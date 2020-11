Sono 121 i nuovi casi positivi al Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina e un morto. I freddi numeri ci dicono che sono in calo i nuovi positivi, che ieri erano 167. Ma la Asl di Latina, continuando a non fornire numeri relativi ai tamponi effettuati e al tassi di positività degli stessi impedisce di comprendere esattamente il percorso della curva epidemica. Detto questo, rispetto alla giornata di ieri e sempre affidandoci al bollettino della Asl, possiamo evincere che i guariti sono stati 33 nelle ultime 24 ore mentre il numero degli attuali positivi è pari a 4107 di cui 4023 trattati a domicilio. Sono 84 i ricoverati in ospedale . La città più attenzionata al momento in quanto a contagi è certamente Aprilia, dove si sono registrati il maggior numero di nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Rispetto alla giornata di ieri, la Asl comunica che si sono registrati 121 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (32), Cisterna di Latina (4), di Cori (4), di Fondi (6), di Formia (6), di Gaeta (2), di Itri (2), di Latina (20), di Minturno (2), di Monte San Biagio (2), di Norma (1), di Pontinia (2), di Priverno (2), di Roccagorga (1), di S. Felice Circeo (5), Sabaudia (2), di Sermoneta (1), di Sezze (11), di Sonnino (8) e di Terracina (8) . E' stato registrato il decesso di 1 paziente residente nel comune di Terracina.