Oggi il bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Covid-19 in Italia registra 32.961 nuovi casi su 225.640 tamponi, facendo salire il totale degli attualmente positivi a 613.358. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 623. Ieri i nuovi casi sono stati 35.098 su 217.758 tamponi, i morti 580. I guariti sono 9.090 (in netto calo rispetto a ieri, quando erano stati 17.734), mentre le terapie intensive aumentano di 110 unità, i ricoveri in reparto di 811. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza è di 42.953. Il rapporto tra positivi e test è del 14,6%, in calo di 1,5% rispetto a ieri. Con l'incremento odierno l'Italia supera il milione di casi Covid-19, con un totale di 1.028.424 contagi da inizio pandemia.

La Lombardia si conferma la regione con il maggior incremento di nuovi casi Covid con 8.180 nuovi casi. Seguono Campania (+3.166), Veneto (+3.0820), Piemonte (+2.953), Toscana (+2.507), Lazio (+2.479), Emilia Romagna (+ 2.428). Aumenti a quattro cifre anche per Sicilia (+1.487), Puglia (+1.332) e Liguria (+1.102). Solo il Molise fa registrare un aumento a due cifre con + 71 nuovi casi.