La Squadra Mobile e la Divisione Anticrimine del capoluogo pontino, col supporto degli investigatori di Piacenza, Grosseto, Bologna, Milano, Lecce, Cosenza, Napoli, Avellino, Frosinone e Rieti, hanno passato al setaccio le sedi delle società utilizzate per una serie di reati che vanno dalle false comunicazioni sociali alle false fatturazioni finalizzate al riciclaggio con l'aggravante mafiosa.

La galassia di società gestita dall'imprenditore Luciano Iannotta, finito in carcere nell'ambito dell'inchiesta Dirty Glass, ha fatto emergere nuovi particolari che hanno portato i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma a disporre nuove perquisizioni e sequestri di documentazione sia a Latina che in molte altre province d'Italia.

