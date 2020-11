Un incidente stradale è avvenuto a mezzogiorno circa in piazza Bruno Buozzi, davanti al Tribunale di Latina, uno scooter Piaggio con alla guida un uomo è entrato in collisione con un'auto della polizia locale. Il conducente dello scooter ha fatto un volo di diversi metri a causa dell'impatto. Sul luogo dell'incidente è intervenuta un"ambulanza per soccorrere il ferito. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Latina, mentre il ferito è stato trasportato al pronto soccorso della clinica Città di Aprilia.