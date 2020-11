Nel pomeriggio di ieri, a Minturno, i carabinieri della localste Stazione hanno tratto in arresto un 19enne del luogo - S.F. le sue iniziali - in esecuzione dell'ordinanza di carcerazione emessa lo scorso 6 novembre dalla Procura della Repubblica di Cassino.

Il giovane è infatti dovrà scontare in carcere tre anni, cinque mesi e ventitré giorni di reclusione (oltre che multato per 1.000 euro) per i reati di usura ed estorsione, per i fatti commessi tra Formia e Minturno tra il 2029 e il 2020.

Il giovane è stato associato presso la casa circondariale di Roma Rebibbia.