Momenti di paura, nel primo pomeriggio di oggi, in via Rossetti, per un incidente che ha coinvolto una ragazza di 23 anni. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta con pattuglie per i rilievi e per gestire la viabilità durante la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza della strada, la giovane ha perso il controllo della propria Fiat 500 poco prima della curva in direzione di via Tucci.

L'utilitaria ha urtato un palo della pubblica illuminazione, abbattendolo, poi si è ribaltata finendo al centro della corsia su un fianco. L'automobilista è stata medicata sul posto dai soccorritori di un'ambulanza del 118, ma non ha richiesto il trasporto in ospedale: se l'è cavata con qualche contusione e abrasioni.