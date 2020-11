Sarà transennato e interdetto al pubblico, a partire da sabato e per i prossimi due week end, il pontile di piazzale Loffredo, a Capoportiere. A renderlo noto è il Comune di Latina, che con apposita ordinanza dispone l'interdizione con orario permanente del pontile mediante transennamento.

Revocate per questo tutte le disposizioni precedenti che nella viabilità interessata siano in contrasto con l'ordinanza. Eventuali trasgressori saranno sanzionati così come previsto dalle vigenti norme legislative.