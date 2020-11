Condanna a due anni di reclusione per Marco Pagani, 22 anni, residente a Latina, arrestato alla fine di agosto per una tentata rapina ad un ragazzo che stava prelevando al bancomat di piazza Ilaria Alpi a Latina. Nel processo che si è concluso davanti al giudice monocratico Simona Sergio, il ragazzo doveva rispondere dell'aggressione nei confronti degli agenti della Squadra Volante che erano intervenuti dopo una richiesta pervenuta alla sala operativa del 113. I poliziotti infatti erano stati aggrediti dal 22enne, protagonista di una folle serata.

Per quanto riguarda invece l'altro capo di imputazione relativo alla tentata rapina, nei giorni scorsi la Procura di Latina e il pubblico ministero Martina Taglione hanno chiuso l'inchiesta con l'avviso di conclusione indagini.

In aula la battaglia tra accusa e difesa ha riguardato il quadro clinico dell'imputato, a partire dalla deposizione di un consulente del giudice e delle conclusioni del perito della difesa.

Nel corso dell'udienza per l'aggressione ai poliziotti è stato il turno del medico legale che ha sottoposto Pagani ad una visita mentre gli avvocati Montemagno e Bianchi che assistono l'imputato, hanno nominato come perito lo psicologo Cesare Tulli che ha contraddetto le risultanze a cui era arrivato il consulente del magistrato.

Alla fine - secondo il Tribunale - il 22enne era capace di intendere e di volere quando sono avvenuti i fatti contestati e al termine della camera di consiglio, il giudice ha emesso una sentenza di condanna: due anni di anni di reclusione.