Assalto nella notte al supermercato di prodotti surgelati di via Mascagni ad Aprilia. Ignoti hanno sfondato una delle vetrine e hanno fatto saltare la cassa continua che si trova presso la rivendita Euro Surgelati, situato alle porte della città, portandosi via un bottino che oscilla tra 4500 e 5000 €. Al momento non risulta che i banditi si siano diretti anche all'interno della rivendita presso le casse ma si siano limitati solo a prelevare il contante nella cassa rinforzata. Questa mattina è stata sporta formale denuncia presso il comando dei carabinieri di Aprilia.