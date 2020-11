Schiuma nel fosso Carrocetello, il segnale chiaro di uno sversamento illecito di sostanze non meglio identificabili che torna a mettere in allarme i cittadini dopo un periodo di alcune settimane in cui sembrava che la situazione fosse tornata alla normalità. La segnalazione, che al momento non sarebbe stata inoltrata alla Polizia Locale di viale Europa, è stata invece trasmessa sui social, dove un cittadino ha divulgato un video piuttosto eloquente, che attesta la presenza di una sostanza densa schiumosa nel tratto che costeggia il ponte di via dei Giardini. «Oltre alla sostanza schiumosa che si nota lungo il corso d'acqua – segnala l'utente – ai margini ci sono rifiuti di ogni tipo».

Insomma un degrado prodotto per intero dall'inciviltà, ma per quanto riguarda lo sversamento il rischio è che sia il prodotto del mancato rispetto delle regole da parte di attività che impunemente sversano nel fosso, sollevando il velo sul problema mai del tutto risolto degli scarichi non a norma.

Non è la prima volta che segnalazioni simili vengono veicolate dai cittadini, per chiedere approfondimenti, controlli e la preservazione dell'ambiente dal rischio di inquinamento. Segnalazioni che, se correttamente veicolate, portano ad attività di verifica che vedono impegnati in prima linea gli agenti della Polizia Locale e l'Arpa, che interviene per effettuare prelievi e analisi. Situazioni del genere nei mesi passati, sono giunte per quasi tutti i fossati presenti in città, in particolare il Fosso dell'acqua Buona a Casalazzara e il fosso della Ficoccia che attraversa via Carroceto e giunge fino al quartiere Frassineto.