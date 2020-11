Al momento non risulta che i banditi si siano diretti anche all'interno della rivendita presso le casse ma si siano limitati solo a prelevare il contante nella cassa rinforzata. Questa mattina è stata sporta formale denuncia presso il comando dei carabinieri di Aprilia.

Assalto nella notte al supermercato di prodotti surgelati di via Mascagni ad Aprilia. Ignoti hanno sfondato una delle vetrine e hanno fatto saltare la cassa continua che si trova presso la rivendita Euro Surgelati alle porte della città, portandosi via un bottino che oscilla tra 4.500 e 5.000 euro.

