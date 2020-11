Sono ancora in corso le operazioni di bonifica di una casa nel centro storico di Maranola dove questa mattina si è sviluppato un incendio.

Ancora incerte le modalità con le quali il rogo si è generato. All'interno dell'abitazione situata su due piani, vive un ultrasettantenne che stamattina era presente in casa. È stato lo stesso anziano a chiedere i soccorsi quando ha visto xhe i suoi sforzi nok erano sufficienti a frenare la violenza del fuoco. In casa migliaia e migliaia di libri, vista la passione dell'uomo per la lettura.

Difficili le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco che hanno dovuto lasciare i due mezzi e l'autobotte in piazza e con gli idranti raggiungere a piedi per circa 200 metri il luogo dell'incendio. Si tratta infatti di un vicoletto stretto in via Morricone. Tutto distrutto e compromessa sia la struttura che il tetto. Per fortuna Il proprietario è uscito fuori e non ha riportato ferite, ma solo tanto choc