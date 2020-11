Restano ignote le condizioni del piccolo, il cui trasporto in ospedale è stato facilitato anche dalla polizia locale di Ardea, guidata dal comandante Sergio Ierace, che ha agevolato l'atterraggio del mezzo tra le case del quartiere.

Si tratta di un incidente domestico che sarebbe accaduto durante il cambio del pannolino. Immediata la chiamata da parte della madre al 118, intervenuto con un'eliambulanza per trasportare il piccolo al Bambin Gesù di Roma.

Paura nel pomeriggio, ad Ardea, dove oggi un neonato di soli 5 mesi è caduto dal fasciatorio, in casa. I fatti sono avvenuti alle 13 circa, nel quartiere Nuova California.

