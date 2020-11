Gli operatori sanitari dell'ospedale Santa Maria Goretti attualmente non in servizio in quanto o positivi al Covid o ancora in quarantena sono 40 dice la asl e non 50 come riportato nell'articolo pubblicato questa mattina su Latina Oggi. Certo si tratta di un dato comunque notevole, soprattutto considerato il grande impatto che sta subendo l'ospedale del capoluogo in questi giorni a causa del Covid.

Eppure secondo la Asl di Latina questa differenza sarebbe distorsiva. "Nel Presidio Ospedaliero Santa Maria Goretti di Latina - continua la nota della Asl - nel mese di Novembre sono risultati positivi 19 operatori dei vari profili professionali, cui si aggiungono i 21 dipendenti del mese di ottobre ,che stanno terminando la contumacia. Attualmente , solo 6 sono gli operatori del Pronto Soccorso positivi. Si comunica, inoltre, che sin dall'inizio della pandemia sono state intraprese tutte le attività previste volte a tutelare la salute dei lavoratori, in particolare, la sorveglianza attiva. Inoltre, già dal mese di settembre, in previsione di una recrudescenza della pandemia, questa ASL ha attuato un programma di screening degli operatori, con cadenza quindicinale, sia mediante test antigenico che molecolare, ove previsto".