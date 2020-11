Sono 157 i nuovi contagiati da Coronavirus in provincia di Latina nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 192). Il dato è stato fornito dalla Asl nel quotidiano bollettino. Sono inoltre stati registrati altri 4 morti. Gli attuali positivi sono 4541 di cui 4358 trattati a domicilio mentre 183 hanno bisogno delle cure ospedaliere. I guariti, in 24 ore sono stati 27 che porta il numero complessivo a 1371. I morti, con le 4 vittime di oggi, arrivano a 95 dall'inizio dell'epidemia. Come sta andando la curva? I numeri semplici ci dicono che rispetto a ieri i casi positivi sono meno, ma questo significa poco. L'azienda Asl di Latina continua a non fornire indicazioni pubbliche rispetto al numero di tamponi effettuato e nemmeno rispetto al tasso di positività degli stessi, uno degli indicatori fondamentali per capire come si sta evolvendo l'epidemia il provincia di Latina.

Rispetto alla giornata di ieri, si comunica che si sono registrati 157 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (20), di Bassiano (1), di Cisterna di Latina (9), di Cori (6), di Fondi (3), di Formia (1), di Latina (53), di Minturno (1), di Norma (1), di Pontinia (3), di Priverno (11), di Prossedi(2), di Rocca Massima (2), di S.Felice Circeo (2), di Sabaudia (5), di Santi Cosma e Damiano (1), di Sermoneta (1), di Sezze (13), di Sonnino (2) e di Terracina (20) .

Sono stati registrati i decessi di 4 pazienti residenti nei Comuni di Aprilia (1), di Latina (2), e di Terracina(1).