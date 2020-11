Era alla guida di un suv, un Range Rover quando ha perso il controllo dell'auto, a quanto pare perchè un'auto pirata ha tagliato la strada, ed è finito dentro la vetrina di un negozio Bakery & Loves, in via Isonzo nel centro di Latina. All'interno del negozio (la cui apertura è imminente), non c'era nessuno fortunatamente, così come sul marciapiede. L'incidente è successo questa sera poco dopo le 20 quando il suv condotto da un uomo è uscito fuori strada schiantandosi sulla vetrina. Il conducente è rimasto illeso ed è stato ascoltato dalla polizia che sta raccogliendo le testimonianze.