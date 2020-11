A Latina, nella tarda serata di ieri, gli equipaggi delle Volanti hanno ricevuto una segnalazione relativa alla presenza di persone sospette nei pressi delle abitazioni adiacenti alla Clinica San Marco. È stato quindi attivato il previsto piano di controllo degli edifici che ha consentito, per ben due volte, di sventare altrettanti tentativi di furto in appartamento. Sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso che verranno sottoposti ad accertamenti finalizzati all'individuazione degli autori dei tentativi di furto.

L'uomo è stato quindi tratto in arresto a posto agli arresti domiciliari, in attesa di essere condotto innanzi al Tribunale di Cassino nella giornata di domani.

Nel tardo pomeriggio di ieri, i poliziotti del Commissariato di Formia hanno tratto in arresto S.A., classe '91, responsabile di furto aggravato. L'uomo, approfittando della momentanea distrazione di un avventore di un chiosco bar era riuscito a sottrarre dall'interno della giacca della malcapitata vittima, posta sullo schienale della sedia, il suo portafogli, per poi dileguarsi repentinamente.

La Polizia di Stato – Questura di Latina porta avanti la propria attività di contrasto agli illeciti ed, in particolare, ai delitti contro il patrimonio.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli