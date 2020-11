È stato necessario l'intervento di un'eliambulanza, poco fa a Ventotene, per soccorrere un sub rimasto ferito durante un'immersione. Secondo quanto emerso finora, la ferita sarebbe riconducibile ad un coltello ad una fiocina. In corso le indagini per identificare le cause dell'incidente, mentre il sub è stato trasferito in ospedale con l'elicottero del 118.

Seguiranno aggiornamenti