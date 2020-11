Uno straniero in sella ad una bicicletta è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto oggi pomeriggio in via Virgilio a Latina e ha aggredito i soccorritori e la polizia locale.

E' questa la prima ricostruzione di quello che è avvenuto a seguito di un sinistro dove è stata coinvolta un'auto.

Il ciclista è conosciuto nel quartiere e molti residenti sono scesi in strada per segnalare che il cittadino straniero insieme ad altri immigrati si è reso responsabile di episodi violenti.

Oltre a diverse pattuglie della polizia locale è intervenuta anche la Squadra Volante. Il cittadino straniero è stato portato in ospedale.