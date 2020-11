E' finita con due persone soccorse con ferite da arma da taglio: a quanto pare dei pezzi di vetro di alcuni bicchieri che sono volati nell'aria, utilizzati per colpire e ferire.

Poteva avere conseguenze peggiori la rissa avvenuta ieri pomeriggio in un locale in via Cesare Battisti a Latina nel cuore della via dei pub, punto di ritrovo della movida pontina per moltissime persone. Poco prima della chiusura, come previsto dalla normativa in materia di Covid, nell'orario in cui molti ragazzi si concedono una pausa per un aperitivo, in un attimo si è innescata la miccia.

Forse per uno sguardo di troppo, la situazione nel giro di pochissimo tempo è degenerata e dalle parole i due gruppi sono passati ai fatti.

A quanto pare si tratta di comitive dove c'erano anche due ragazze. Due giovani sono stati picchiati e hanno riportato la peggio. In base alla ricostruzione della polizia, sono volati bicchieri e sono state rovesciate anche delle sedie, è stato il caos più totale e per diversi secondi non si è capito più nulla. Sul caso sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Questura di Latina e del personale della Squadra Volante, gli agenti sono prontamente intervenuti per ricostruire i fatti, la polizia scientifica ha eseguito un accurato sopralluogo.

I due ragazzi che sono stati picchiati hanno spiegato agli investigatori che non conoscevano gli autori dell'aggressione e non li avevano mai visti prima. Al vaglio degli agenti ci sono le immagini di alcune telecamere della zona che saranno attentamente visionate per avere un quadro investigativo ancora più chiaro e nitido e capire la dinamica dei fatti.

Il reato ipotizzato dagli investigatori è quello di rissa e viene contestata anche l'accusa di lesioni aggravate nei confronti degli autori. Gli accertamenti per risalire ai responsabili sono andati avanti fino a ieri sera, la polizia ha cercato di raccogliere altre testimonianze oltre ai filmati di alcune telecamere.