È l'ennesimo episodio, puntualmente coinciso con le prime piogge. L'edificio è abitato, e costituisce anche uno degli accessi al centro storico alto, grazie alle scale che però, anche loro sono ridotte al degrado. Per fortuna anche questa volta nessuno passava su quel marciapiede nel momento del crollo. L'area è stata transennata dagli operai comunali, sul posto anche la Polizia locale.

Questa mattina è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco dopo la caduta di alcuni pezzi di cornicione dal palazzo, la cui facciata versa da anni in condizioni precarie.

Nuovi crolli al palazzo Cardinale, l'alto edificio che insiste tra via Roma e via Appia a Terracina.

