Attualmente i casi positivi in provincia di Latina sono 4981 di cui 4802 trattati a domicilio e 179 sono i ricoverati. Il numero dei guariti è di +24 unità nelle ultime 24 ore, portando il numero complessivo a 1399.

Sono 245 i nuovi casi positivi registrati nella provincia di Latina rispetto a ieri e 2 morti. Il numero è contenuto nel quotidiano bollettino fornito dalla Asl di Latina. L'azienda sanitaria continua a non fornire indicazione sul numero dei tamponi effettuati e sul tasso di positività dei medesimi, dunque è difficile dire col solo numero dei positivi quale sia l'andamento della curva.

