Quarantaduesimi. La provincia di Latina guadagna una posizione, rispetto allo scorso anno, nella classifica delle 106 province italiane stilata da Il Sole 24 Ore. È una delle rare volte in cui il territorio si trova nella metà alta della graduatoria, ma non c'è nulla per cui esultare: la graduatoria in questione riguarda l'indice della criminalità, il che significa che più si sale verso l'alto, più aumenta il cosiddetto indice di criminalità.

Nello specifico, l'indagine del quotidiano milanese mette sul tavolo i numeri di furti, rapine, tentati omicidi e tutti gli altri fenomeni delittuosi avvenuti nei diversi territori, fotografando le denunce registrate relative al totale dei reati commessi nel 2019. Così nasce la classifica che si apre con il primo posto di Milano (219.671 denunce, ben 6.697 ogni 100mila abitanti) e che si chiude con Oristano (2.507 denunce totali, 1.606 per 100mila abitanti). Latina, come si è detto, si colloca alla 42esima posizione, con 19.759 denunce totali registrate nel corso dell'intero 2019, che equivalgono a 3.426,5 denunce ogni 100mila abitanti.

I furti

La prima categoria di reati presi in esame riguarda i furti. In questo caso, la provincia di Latina guadagna la 45esima posizione, con 8.105 denunce (1.405,5 per 100mila abitanti) registrate nel corso del 2019. Nel dettaglio, 37 di queste denunce sono relative a furti con strappo (68esima posizione), mentre 578 sono per furti con destrezza (42esima posizione). Altre 1.533 denunce (51esima posizione) riguardano i furti in abitazione e 536 denunce (55esima posizione) sono relative a furti in esercizi commerciali. Infine, almeno per la voce in questione, la provincia di Latina scala la classifica, arrivando alla 17esima posizione, con i furti di autovetture: nel 2019 sono state registrate 810 denunce in totale, ben 140,5 ogni 100mila abitanti.

Le rapine

Sono 148 le denunce per rapina registrate nel 2019 in provincia di Latina. Il numero - che corrisponde a 25,7 denunce per 100mila abitanti - porta la provincia alla 47esima posizione nella classifica in oggetto. Di queste 148 rapine denunciate, 17 sono state in abitazione (50esima posizione), 40 in esercizi commerciali (22esima posizione).

Estorsione e usura

Posizione numero 37, per la provincia, in merito alla voce "Estorsioni": Latina, infatti, nel 2019 ha registrato 89 denunce (15,4 ogni 100mila abitanti) da soggetti che avrebbero subito il reato. Un numero che probabilmente rappresenta solo la punta dell'iceberg visto che, come è noto, il vero problema al contrasto di simili reati è proprio la carenza di denunce da parte delle vittime, intimorite dalle ripercussioni. Storia simile quella rappresentata dalla classifica della voce Usura, dove a Latina si registrano 0 denunce, così come in oltre metà delle province italiane (nelle altre si registrano una manciata di denunce, in alcuni casi solo una, soltanto a Roma e Napoli sono state registrati numeri a due cifre, ossia 23 e 26 denunce in tutto il 2019). Due fenomeni, l'estorsione e l'usura, su cui le forze dell'ordine della provincia di Latina stanno lavorando costantemente da tempo, al fine di sensibilizzare tutta la cittadinanza a trovare il coraggio di denunciare, assicurando loro che nessuno resterà solo.

Omicidi

Tre denunce per omicidio volontario (48esima posizione) e ben 31 per omicidio colposo (posizione numero 4, la peggiore della provincia).

Come nel resto dell'indagine, i numeri sicuramente non sono abbastanza per rappresentare la tragedia di una vita spezzata, ma permettono di fotografare il fenomeno nel territorio.

Tradotto: Latina è la quarta provincia in cui è stato registrato il più alto numero di omicidi senza dolo. Inoltre, sedici omicidi (21esima posizione) sono riconducibili ad incidenti stradali, mentre non si registrano denunce per infanticidio. Una, invece, la denuncia per tentato omicidio.