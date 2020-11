Tentanto di rubare la cassaforte del Conad Superstore ma vengono messi in fuga dai Carabinieri. E' quanto accaduto ieri intorno all'una di notte in via del Parco Nazionale del Circeo dove ignoti hanno forzato la porta d'ingresso del supermercato utilizzando dei piedi di porco.

Le porte sono state letteralmente divelte il che fa presumere che ad agire ci fossero più persone. Quindi il tentativo di raggiungere la zona in cui si trova la cassaforte ma l'allarme è scattato ed in pochi minuti i Carabinieri della stazione di Sabaudia, coordinati dal luogotenente Pietro Maglione hanno raggiunto il Conad. Sul posto anche il personale Securitas Metronotte.

I malviventi sono quindi fuggiti probabilmente con una macchina di grossa cilindrata. Doveva essere un furto lampo ma il tempestivo intervento dei militari dell'Arma ha evitato che la cassaforte fosse rubata.

Da subito sono iniziati gli accertamenti anche in base ai filmati delle telecamere, le indagini sono quindi in corso.

Lo scorso anno in provincia di Latina si è verificata una vera e propria escalation di furti all'interno dei supermercati soprattutto con l'avvicinarsi delle festività.

Fu ipotizzato che dietro i colpi ci fossero bande specializzate che agissero anche su "ordinazione".