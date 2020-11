Sono 236 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati a Latina nelle ultime 24 ore. Nella giornata di lunedì erano stati 245. In un solo giorno, poi, sono ben 7 i morti a causa del virus, portando il numero complessivo a 107 deceduti. Non si conosce il numero di tamponi effettuati e nemmeno il tasso di positività degli stessi, in quanto l'azienda sanitaria di Latina non dà pubblicamente queste informazioni. Attualmente i positivi al Covid in provincia sono 5162 di cui 4984 trattati a domicilio. In ospedale, ricoverati, ce ne sono dunque 178. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 48 portando il numero complessivo a 1447.

Questa la nota della Asl di Latina: "Rispetto alla giornata di ieri, si comunica che si sono registrati 236 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (23), di Bassiano (1), di Castelforte (1), di Cisterna di Latina (3), di Cori (1), di Fondi (21), di Formia (22), di Gaeta (5), di Itri (8), di Latina (54), di Minturno (14), di Monte S. Biagio (1), di Norma (3), di Pontinia (11), di Priverno (13), di S. Felice Circeo (3), di Sabaudia (5), di Santi Cosma e Damiano (2), di Sermoneta (1), di Sezze (17), di Sonnino (2), di Sperlonga (2), di Spigno Saturnia (1) e di Terracina (22) .

Sono stati registrati i decessi di 7 pazienti residenti nel Comune di Bassiano (1), di Cori (1), di Latina (3), e di Terracina (2).

Qui trovate la situazione attuale Comune per Comune