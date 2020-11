I militari stavano effettuando un servizio di controllo del territorio finalizzato a prevenire i recenti delitti contro il patrimonio che si sono verificati nel capoluogo. In quest'ottica hanno denunciato a piede libero un cittadino tunisino di 33 anni residente a Latina. L'uomo era infatti stato trovato con attrezzi atto allo scasso (due cacciaviti di cm 22, n.2 seghetti di cm 23, n.1 trapano manuale) che sono stati sottoposti a sequestro.

