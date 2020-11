Il massacro del Circeo: Roberto, il fratello di Donatella Colasanti e Letizia Lopez, sorella di Rosaria, si rivolgono alla Corte Europea. L'Italia non ha cercato Andrea Ghira e deve pagare per non essere riuscita a punirlo con il carcere. La vicenda sarà trattata nella puntata di Chi l'ha Visto in programma mercoledì 18 novembre alle 21.20 su Rai3.

I parenti delle vittime del massacro del Circeo, insomma, pretendono risposte dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo. Nel mirino c'è l'Italia che non avrebbe fatto il possibile per rintracciare Andrea Ghira, uno dei tre responsabili del massacro insieme a Angelo Izzo e Gianni Guido.