Almeno quattro. A quanto sembra, alcuni filmati acquisiti dai militari dell'Arma del Reparto territoriale di Aprilia che stanno indagando sul colpo messo a segno nella notte di venerdì scorso, mostrano almeno quattro soggetti incappucciati in azione.

Non è al momento dato sapere se viene ripreso e se si vede in qualche fotogramma il mezzo usato per arrivare e per la fuga da via Mascagni, né la direzione presa dalla banda: le indagini condotte dagli uomini agli ordini del tenente colonnello Riccardo Barbera infatti, sono portate avanti nel riserbo più totale.

E' però chiaro che ad agire sia stato un sodalizio esperto, che ha già portato a compimento assalti di questo genere e che ha al suo interno, soggetti capaci di maneggiare gas e materiali esplodenti con cui far saltare i portelli blindati delle casseforti, ma soprattutto, in grado di agire in una manciata di minuti, secondi.

Il colpo scoperto venerdì mattina dai dipendenti del supermercato di prodotti surgelati, avrebbe fruttato poco meno di 5mila euro.

I ladri non avrebbero nemmeno cercato all'interno dei registratori di cassa o nei locali dell'amministrazione dell'attività commerciale.