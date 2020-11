Divieto dell'utilizzo e del consumo di acqua a scopo potabile e nell'uso della preparazione cibi in tutto il territorio comunale. A decretarlo, tramite apposita ordinanza, è il sindaco di Formia Paola Villa, che al contempo chiede ad Acqualatina di predisporre e garantire il servizio di autobotti con adeguato approvvigionamento idrico e di mettere in atto tutte le azioni necessarie per contrastare la torbidità dell'acqua.

Infatti, alla base dell'ordinanza, c'è proprio una comunicazione di Acqualatina, nella quale sono riportati i valori di torbidità riscontrati ieri, 17 ottobre 2020, presso le sorgenti Capodacqua e Mazzoccolo. L'odinanza è in vigore già da oggi.