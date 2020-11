Il cane spaventato dall'incidente e dall'assenza dalla padrona aveva finito per incastrarsi sotto il sedile anteriore da dove guaiva disperato. Gli agenti provvedevano a liberarlo, accudirlo e rifocillarlo per diverse ore, nell'impossibilita' di un affido immediato, seguendo le indicazioni del veterinario di turno dell'Asl.

La scorsa notte a Cori una donna di 50 anni, residente ad Aprilia, alla guida di un' autovettura Citroen usciva di strada ribaltandosi e terminando la sua corsa contro il muro di recinzione di una abitazione. La donna soccorsa dalla Polizia, veniva trasportata con un'ambulanza in prognosi riservata al nosocomio di Aprilia, ma nella macchina rimaneva intrappolato un piccolo volpino bianco .

