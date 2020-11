Sono terminate a notte inoltrata le operazioni di soccorso sul promontorio del Circeo, dove, col buio, due persone di Roma avevano perso l'orientamento dopo aver raggiunto il Picco per vedere il tramonto. A operare sono stati i carabinieri forestali di Sabaudia, guidati dal comandante Rossi e diretti dal tenente colonnello Ferri, e due squadre dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno raggiunto i due nei pressi del Picco. Dopodiché, per tornare indietro, hanno percorso il sentiero della "direttissima" perché col buio quello di Torre Paola potrebbe rivelarsi più insidioso. Durante la discesa, i soccorritori hanno incontrato altre due persone, pure loro di Roma, che probabilmente avevano smarrito il sentiero. Le operazioni sono terminate poco prima delle 23. Le quattro persone soccorse, un po' infreddolite, erano in buone condizioni di salute.