Nuova udienza ieri davanti al giudice monocratico Simona Sergio del processo che vede sul banco degli imputati due maestre della scuola Donna Caetani di Pontenuovo a Sermoneta accusate di maltrattamenti e anche di abuso dei mezzi di correzione sugli alunni. L'inchiesta era stata condotta dal pm Simona Gentile e aveva portato all'iscrizione sul registro degli indagati delle due insegnanti. Ieri mattina nel processo ha deposto in aula un investigatore del Nas che si era occupato delle indagini e in un secondo momento sono stati proiettati i video delle violenze. Dai filmati è emersa la condotta delle imputate: in un caso una maestra ha preso per i capelli un bambino, in una altra immagine invece c'era la collega che con una matita appuntita ha «punto» un bambino e poi tra gli altri episodi che sono stati contestati c' è anche una sculacciata e una tirata di orecchie a bambini che all'epoca dei fatti avevano tra i 3 e i 5 anni. In aula invece l'investigatore ha ricostruito i fatti, il processo riprende il 23 marzo quando sarannno ascoltati i genitori dei bambini che si sono costituti parte civile e sono rappresentati dagli avvocati: Valentina Macor, Fabrizio Cappio, Maria Belli, Carmela Massaro e Paolo Pasquali.