Momenti di paura questa mattina in pieno centro a Latina in via Fratelli Bandiera. Una donna che era sola in casa ha accusato un malore e si è reso necessario l'intervento del personale dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Latina. L'anziana non riusciva ad uscire dalla sua abitazione ed era a terra. Subito sono scattati i soccorsi e sul luogo della segnalazione è intervenuto il personale del 115 e una ambulanza del 118 per tutte le cure del caso. Medici e infermieri hanno soccorso la donna che è stata trasportata in ambulanza all' ospedale al Santa Maria Goretti di Latina per tutti gli accertamenti.