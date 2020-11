La città di Sezze piange un'altra vittima causata dal Covid-19. Non ce l'ha fatta a sopravvivere alle conseguenze portate dal contagio del virus un uomo di 83 anni, residente in una zona periferica della città, nell'area di Suso. Nei giorni scorsi l'anziano, che soffriva di altre patologie, era stato trasportato all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina a causa di una condizione di salute precaria. Insieme a lui, nella stessa occasione, i sanitari avevano disposto il ricovero nell'ospedale del capoluogo anche per sua moglie, due anni più giovane.

Al Goretti, però, la situazione si è aggravata con il passare dei giorni e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sua moglie, invece, resta ricoverata e tenuta sotto osservazione dal personale medico del nosocomio pontino.

Quella di oggi è la quinta vittima a causa del Covid-19 a Sezze, dopo la morte di un 80enne, un 85enne, il 63enne Pietro D'Alonzo, agente della Polizia Locale, e di un 56enne nelle scorse settimane.