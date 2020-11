E' finito in carcere un giovane del capoluogo pontino, A.T., queste le sue iniziali, 31 anni, accusato di violenza sessuale e violazione di domicilio. I carabinieri della stazione di Latina del Comando Provinciale hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Lecce. Il ragazzo che stava scontando la condanna agli arresti domiciliari è stato accompagnato in carcere e deve scontare la pena di 5 anni e tre mesi di reclusione.

L'episodio che lo ha portato alla condanna era avvenuto nell'agosto del 2017 quando il ragazzo era in vacanza nel Salento, in una struttura ricettiva. Durante quei giorni aveva conosciuto una ragazza e la simpatia sembrava reciproca ma poi era successo qualcosa che aveva cambiato tutto. L'imputato era stato fermato dai carabinieri che avevano raccolto la denuncia della ragazza, una giovane residente ad Anzio, più piccola di lui e che aveva riferito di essere stata costretta a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà.