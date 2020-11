Alla fine i positivi sono stati isolati all'interno della struttura dell'ex Preziosissimo Sangue di viale XXIV Maggio e questa sera gli altri ospiti della struttura sono entrati per trascorrere la notte. Domattina il Comune sposterà i positivi in un'altra sede.

Sette casi positivi al dormitorio di Latina. E' questo l'esito dei tamponi effettuati all'interno della struttura di viale XXIV Maggio su tutti gli ospiti abituali dopo che uno degli homeless era risultato positivo al Covid. Una volta arrivato l'esito, i sanitari della Asl di Latina e i servizi sociali del Comune hanno spiegato ai sette casi positivi che dovevano restare isolati ,ma alcuni di loro non volevano saperne. Si sono vissuti momenti di tensione e sul posto ci sono gli agenti della polizia di Stato a controllare.

