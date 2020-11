L'episodio è avvolto ancora da un certo mistero. Nel quartiere Nicolosi, che resta un sorvegliato speciale sotto il profilo della sicurezza, mercoledì in tarda serata si è reso necessario l'intervento di una ambulanza del 118 per soccorrere un uomo rimasto ferito, a quanto pare al termine di una lite. Ma su questo sono in corso accertamenti. E' stata una residente della zona, una donna che abita a poca distanza da dove sono avvenuti i fatti, in via Marchiafava, a chiamare i soccorsi per un uomo che era rimasto ferito a quanto pare da un'arma da taglio, forse una coltellata.

Si trattava di un codice rosso, anche se con il passare del tempo il quadro clinico è migliorato e l'uomo non è in pericolo di vita ma l'episodio conferma ancora una volta le criticità di una zona che si trova al centro della città dove proprio in questo arco temporale si stanno concentrando le forze investigative sia di polizia che di carabinieri. Nell'ultimo periodo infatti sono scattati diversi arresti ad esempio per contrastare il fenomeno dello spaccio e in carcere sono finiti anche dei giovani incensurati, mentre è stata confermata la misura restrittiva per uno dei pusher arrestati sempre dalla polizia in occasione del blitz documentato da Striscia la Notizia e che aveva portato a tre arresti.

L'attenzione resta altissima.