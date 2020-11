Covid, sette casi positivi al dormitorio di viale XXIV Maggio

E' una situazione sempre più complicata quella che si sta vivendo all'interno del dormitorio per i senzatetto di viale di viale XXIV Maggio a Latina, dove sono risultate positive 23 persone, dopo il primo test rapido effettuato sul momento, reso necessario dopo la positività di un'operatore. A tutti gli ospiti è stato, come da prassi, ripetuto immediatamente il test naso - gola che però necessita di almeno 24 ore prima di ottenere un responso. E' facile intuire che da ieri sera il clima all'interno della struttura è diventato teso, anche perché alcuni homeless non accettano di restare in isolamento. Ieri notte sul posto si è recato anche il sindaco di Latina, Damiano Coletta, mentre non c'è ancora traccia della Asl.

Il problema principale si è presentato questa mattina, quando i positivi in attesa del responso, chiusi in un'ala della struttura dell'ex Preziosissimo Sangue, sono stati divisi dai bambini che dovevo accedere all'asilo adiacente attraverso un cordone sanitario formato dagli uomini della Polizia Locale. Il tutto mentre si attende una destinazione più consona per i senzatetto, costantemente presidiati dalle forze dell'ordine.