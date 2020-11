A Itri, riaprono le scuole. Il sindaco: "La norma non consente di fare diversamente".

Riaprono da lunedì le scuole a Itri. I plessi erano stati chiusi con un'ordinanza dal sindaco Antonio Fargiorgio, dopo alcuni casi di positività al covid-19. Oggi con un video ha annunciato la ripresa dell'attività didattica in presenza, "decisione presa" ha detto, "dopo consultazione con l'autorità giudiziaria e con il dirigente scolastico". In particolare, aggiunge Fargiorgio, è stato il responsabile del Dipartimento di prevenzione Romolo Del Balzo che ha chiarito al primo cittadino che, alla luce della normativa attuale, i protocolli obbligano alla ripresa dell'attività scolastica in presenza dopo 14 giorni di quarantena, e questo senza l'obbligo di sottoporsi a tampone.

"Dunque la scuola non può non riprendere" ha spiegato Fargiorgio. "Mi rendo conto che questa fase si accompagnerà a qualche fisiologico timore, ma voglio assicurare che abbiamo provveduto a un piano di massima sicurezza all'interno della struttura. Mi raccomando ai parenti e ai genitori di osservare le prescrizioni di distanziamento, e di non creare assembramenti, abbiamo creato un percorso di accesso in sicurezza". La scuola anche ha diramato un avviso. Per chiunque auspichi il mantenimento di una didattica a distanza, il sindaco ribadisce: "La norma ci dice una cosa del tutto diversa"