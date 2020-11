Incivili all'opera nel parco Europa di Aprilia, danni ai giochi per bambini. Ieri notte infatti l'area verde del quartiere Toscanini è stata teatro di un atto di teppismo, visto che i vandali hanno divelto uno dei giochi del parco. A fare l'amara scoperta, questa mattina, sono stati i volontari del comitato di quartieri che erano andati sul posto per pianificare la piantumazione di un albero.

"Siamo dispiaciuti per come sono stati ridotti i giochi. Non sappiamo - spiega i componenti del comitato - chi ha compiuto questo gesto, ma togliere il piacere del gioco ai bambini è un'offesa per la comunità. Nelle prossime ore protocolleremo un esposto alla polizia locale per segnalare quanto accaduto". Nel parco ci sono alcune telecamere che potrebbero fare luce su quanto successo l'altro notte, l'atto di vandalismo segue un altro danneggiamento sempre nel parco visto che pochi giorni fa era stata distrutta la cat-house, riparata poi dai volontari.