Un grave incidente stradale si è registrato ieri sera alle porte di Borgo Carso: due le persone ferite, tra le quali una donna, trasportata in ospedale in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita.

In circostanze al vaglio della Polizia Stradale di Latina, intervenuta per i rilievi con l'ausilio della Squadra Volante della Questura per la gestione della viabilità, due automobili sono entrate in collisione all'incrocio tra le strade provinciale Podgora e Congiunte Destre.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, una Fiat Panda guidata da una donna di 44 anni che vive in zona, arrivata allo stop da Chiesuola, ha girato alla propria sinistra verso Podgora proprio mentre arrivava, da Borgo Podgora in direzione della statale Appia, lungo la strada principale, una Bmw Serie 1 guidata da un uomo di 56 anni.

L'impatto della Bmw, contro la fiancata dell'utilitaria che le ha tagliato la strada, è stato violentissimo. A riportare le conseguenze peggiori è stata la donna, ma anche l'altro automobilista è stato soccorso dal personale delle ambulanze del servizio 118: entrambi sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell'ospedale ortopedico Icot.