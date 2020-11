Da giorni viene accudita dal Comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana, ma nonostante ciò resta una domanda: chi è questa donna?. L'appello arriva direttamente dal Comitato della Cri, che sta cercando di risalire all'identità della donna di cui si sta occupando dietro segnalazione di cittadini.

"La notte dorme al riparo ma non è una situazione ideale e di giorno gira in città - spiega la Cri - Lei dice di chiamarsi, Marina, Marilena, Iole, ecc. Ha ricordi di giornalismo e parla sempre d'inchieste che sta scrivendo. Abbiamo attivato i servizi sociali che stanno lavorando al caso. Per umana richiesta aiutateci a ricostruire la sua vita e solo in questo modo possiamo dargli un nome e cognome utile a migliorare le sue condizioni di vita. Fate girare questo post e sarete protagonisti di una soluzione per la vita e la sua salvaguardia".

Per contattare il Comitato della Cri:i 335 7974274 o 335 7974267.