Gli uomini della Polizia di Stato della Questura di Latina hanno dato esecuzione ad un'Ordinanza di Misura Cautelare di divieto di avvicinamento alla Parte Offesa, nei confronti di V.M. di Latina, classe 1985. La Squadra Mobile ha notificato il provvedimento emesso nei confronti di V.M. in data 18 novembre 2020 dal GIP del Tribunale di Latina, Giorgia Castriota.

La misura cautelare costituisce l'epilogo di un'attività di indagine della locale Squadra Mobile coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina, Sostituto Procuratore Antonio Sgarella. L'attività di Polizia giudiziaria ha permesso di acquisire chiari elementi di reato commessi da V.M. nei confronti della ex moglie.

Quest'ultima, a causa dei gravi comportamenti posti in essere dall'ex marito ha cambiato le proprie abitudini di vita e la propria serenità è risultata gravemente compromessa. V.M. in più occasioni si sarebbe portato presso l'abitazione della ex moglie, minacciandola di morte.